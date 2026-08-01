В окрестностях Белграда в чемодане нашли тело россиянки

В окрестностях Белграда обнаружен чемодан с телом женщины, предположительно гражданки России. Как сообщает сербский портал Telegraf со ссылкой на правоохранительные органы, находка была сделана в пригороде сербской столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии