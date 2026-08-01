RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

В окрестностях Белграда в чемодане нашли тело россиянки

В окрестностях Белграда в чемодане нашли тело россиянки

В окрестностях Белграда обнаружен чемодан с телом женщины, предположительно гражданки России. Как сообщает сербский портал Telegraf со ссылкой на правоохранительные органы, находка была сделана в пригороде сербской столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии