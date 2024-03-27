Ромарио об Эндрике: «Ему предстоит долгий путь, чтобы догнать меня, сравнивать слишком рано. От него можно многого ждать в будущем, мне нравится наблюдать за ним и Роке»

Ранее экс-игрок сборной Англии Джо Коул в эфире Channel 4 высказался об игре 17-летнего форварда «Палмейраса», принадлежащего «Реалу»: «Что-то в нем напоминает Ромарио – его телосложение, то, как он держит мяч».