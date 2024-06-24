Асба Тефери - нетуристическое место. Эфиопия

Чем мне нравится Африка? Здесь так просто искать жильё, что совсем легко. Марина после трудностей в Индии пребывала в полном восторге, что все отели и гостиницы в Эфиопии располагались вокруг автовокзалов и на прилегающих к ним улицах.
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