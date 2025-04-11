Падение цен на нефть ставит под угрозу добычу сланцевой нефти в США Производители сланцевой нефти в США столкнулись с серьёзной проблемой, которая может привести к банкротству.
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Падение цен на нефть ставит под угрозу добычу сланцевой нефти в США Производители сланцевой нефти в США столкнулись с серьёзной проблемой, которая может привести к банкротству.
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