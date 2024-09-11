Озеро Заря - реликтовая тусовка флоры и фауны. Заповедный Приморский край

﻿﻿Земля Санджиу, в далеком королевстве. В южной части Приморья, на побережье Японского моря, на заповедной, невидимой для человека территории, находится невероятный край, полный природных ресурсов и истории! Хотел начать серию постов, посвящённых местам этой местности.