Озеро Заря - реликтовая тусовка флоры и фауны. Заповедный Приморский край

Земля Санджиу, в далеком королевстве. В южной части Приморья, на побережье Японского моря, на заповедной, невидимой для человека территории, находится невероятный край, полный природных ресурсов и истории! Хотел начать серию постов, посвящённых местам этой местности.
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