«Будут запугивать армян новой наступательной операцией Азербайджана» США будут запугивать армян рассказами о скором вторжении Азербайджана, чтобы страна отвернулась от России в пользу самих Штатов и Франции.
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