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Политолог Марков раскрыл план США по отрыву Армении от России

Политолог Марков раскрыл план США по отрыву Армении от России

«Будут запугивать армян новой наступательной операцией Азербайджана» США будут запугивать армян рассказами о скором вторжении Азербайджана, чтобы страна отвернулась от России в пользу самих Штатов и Франции.

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