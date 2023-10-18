На Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента с девушкой на матче НБА

Барбара Ланес, адвокат бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщила о том, что на её клиента не будет заведено уголовное дело после обвинений в изнасиловании девушки во время матча НБА.
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