Огород моей мечты

В 40 лет у каждого человека случается так называемый "бзик", а меня "торкнуло" на сельское хозяйство, да не просто щёлкнуло и сделала, а я подошла к этому вопросу со всех сторон и вот, прошлой зимой я: прошла обучение в "Школе фермера" ТГУ, теперь я- дипломированный фермер растениевод! изучила самостоятельно, что такое органическое земледелие и пермокультура пересмотрела наверно всех блогеров и агрономов в сети по данной теме собирала советы "бывалых" огородников (ведь лучший агроном-это бабушка с 40 летним стажем земледелия ) И вот наконец-то приходит весна, я начинаю высаживать рассаду в квартире на маленьком балкончике и что вы думаете? Всё взошло! Да не просто взошло, а начало расти с бешеной скоростью Огород мы сделали по периметру участка, так мне кажется эстетичнее) Грядки сделали "тёплые",слоёные (как пирожки)),т.