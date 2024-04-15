ХАМАС выдвинул новое предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС представил посредникам соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Радикалы требуют от Израиля соблюдать шестинедельное перемирие – только после него они готовы выпустить какую-то часть пленников, пишет The Times of Israel.
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