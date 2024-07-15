«Петербургский дневник» выпустил шестую серию комиксов «Серебряное ожерелье»

Это история о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западу России Комиксы «Серебряное ожерелье» – проект «Петербургского дневника» и компании PushKeen – рассказывают увлекательную историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западу России.