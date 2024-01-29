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Нападают с ножами и палками: 12-летние мигранты держат в страхе ЖК. Этот беспредел не вошёл в сводки

Нападают с ножами и палками: 12-летние мигранты держат в страхе ЖК. Этот беспредел не вошёл в сводки

Царьград Фото: SpeedKingz/Shutterstock.com В столичном Бутово дети мигрантов напали с ножом на соседа.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Очень согласен с фразой: &quot;Дикие недоросли из Средней Азии и Закавказья ведут необъявленную войну против местного населения&quot;. В связи с этим, предлагаю нашим &quot;соответствующим&quot; органам, присмотреться и прислушаться, не только к родителям мигрантов, но и к их религиозным деятелям! Оттуда, думаю, &quot;дует ветер национализма&quot; и жестокого отношения к россиянам!!!
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1 час.
Serg
Пора отстреливать, как бешенных собак. Самооборона, и подранков не оставлять.
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1 час.
S
Serg
&quot;а граждан на удаленное поселение в северные регионы Сибири без права проживания в городах&quot;- неправильно. Тоже лишать гражданства и отправлять на историческую родину по этнической принадлежности.
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1 час.

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