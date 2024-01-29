Нападают с ножами и палками: 12-летние мигранты держат в страхе ЖК. Этот беспредел не вошёл в сводки

Василий Целовальников

Очень согласен с фразой: "Дикие недоросли из Средней Азии и Закавказья ведут необъявленную войну против местного населения". В связи с этим, предлагаю нашим "соответствующим" органам, присмотреться и прислушаться, не только к родителям мигрантов, но и к их религиозным деятелям! Оттуда, думаю, "дует ветер национализма" и жестокого отношения к россиянам!!!