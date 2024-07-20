Глава Кронштадта рассказал о встрече с местными волонтерами

Они трудятся каждый день, чтобы поддержать бойцов СВО Глава Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал о встрече с местными волонтерами, которые работают, чтобы поддержать российских военнослужащих в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии