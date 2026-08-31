Фото: Общественная Служба Новостей Китайское издание Sohu рассказывает, как во второй половине XX века Советский Союз активно вкладывался в индийскую экономику: Москва выдавала Дели займы на различные проекты, и к 1980‑м совокупный долг индийцев достиг отметки в 10 миллиардов долларов по курсу того времени.