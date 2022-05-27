Парламентская газета

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Матвиенко: Петербург уверенно движется по пути динамичного развития

Матвиенко: Петербург уверенно движется по пути динамичного развития

Жители Северной столицы делают все возможное для процветания города и дорожат ее выдающимся историческим  прошлым О этом говорится в поздравлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю празднования Дня города Санкт-Петербурга.

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