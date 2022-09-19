Блан может возглавить «Олимпиакос»

Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан ведет переговоры с «Олимпиакосом». 56-летний француз – приоритетный кандидат для греческого клуба, который предлагает ему контракт до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщает журналист Николо Скира.