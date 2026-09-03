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Daily Storm

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Александр Адабашьян о стремлении Армении к ЕС: «Они спешат за Украиной в надежде победить Россию и мечтают, что им тоже что-то перепадет»

Александр Адабашьян о стремлении Армении к ЕС: «Они спешат за Украиной в надежде победить Россию и мечтают, что им тоже что-то перепадет»

По словам мэтра, подобные настроения ходили и раньше, но теперь это стало настоящей «заразой»Имеющий армянские корни режиссер Александр Адабашьян предположил, какой путь может ждать Ереван, если тот отречется от своих связей с Россией и продолжит стремиться в ЕС.

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