Александр Адабашьян о стремлении Армении к ЕС: «Они спешат за Украиной в надежде победить Россию и мечтают, что им тоже что-то перепадет»

По словам мэтра, подобные настроения ходили и раньше, но теперь это стало настоящей «заразой»Имеющий армянские корни режиссер Александр Адабашьян предположил, какой путь может ждать Ереван, если тот отречется от своих связей с Россией и продолжит стремиться в ЕС.
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