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Бийск может получить звание "Город трудовой доблести"

Бийск может получить звание "Город трудовой доблести"

Присвоить звание предложили еще двум городам Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил присвоить нескольким городам почетное звание "Город трудовой доблести" на заседании российского организационного комитета "Победа".

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