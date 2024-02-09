Disney продлил «Перси Джексона и олимпийцев» на второй сезон Сериал «Перси Дже...

Disney продлил «Перси Джексона и олимпийцев» на второй сезонСериал «Перси Джексон и олимпийцы» вполне устроил и зрителей, и критиков, так что впереди второй сезон, о чем глава Disney Боб Айгер объявил, отчитываясь о доходах за I квартал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)