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Disney продлил «Перси Джексона и олимпийцев» на второй сезон Сериал «Перси Дже...

Disney продлил «Перси Джексона и олимпийцев» на второй сезон Сериал «Перси Дже...

Disney продлил «Перси Джексона и олимпийцев» на второй сезонСериал «Перси Джексон и олимпийцы» вполне устроил и зрителей, и критиков, так что впереди второй сезон, о чем глава Disney Боб Айгер объявил, отчитываясь о доходах за I квартал.

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