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В Берлине отменили мероприятие бригады «Азов»

В Берлине отменили мероприятие бригады «Азов»

Выступление представителей украинской бригады «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) в Берлине было отменено самими организаторами из-за протестов левых политических сил.

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