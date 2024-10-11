Как и прогнозировали синоптики, в Омске выпал первый в сезоне снег. На дорогах сейчас пробки в 7 баллов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как и прогнозировали синоптики, в Омске выпал первый в сезоне снег. На дорогах сейчас пробки в 7 баллов.