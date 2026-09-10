Глава минторга Индии призвал диверсифицировать торговлю с Россией

Перейти «от протоколов к производству, от торговли к промышленности» в отношениях с Россией предложил Индии министр торговли и промышленности Пиюш Гоял 10 сентября на форуме «Индия — Россия: Деловое партнерство 2026» сообщает ANI.
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