Бросал театр и уходил в шофёры: как Сергей Дрейден прокормил четверых детей от разных жён

14 сентября — 85 лет со дня рождения Сергея Дрейдена. Актёра не стало 8 мая 2023 года в 81 год: сердце остановилось во время короткой частной поездки в финскую Иматру, где у семьи был скромный деревянный дом для отдыха.
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