Депутат Рады потребовал от Германии передать Украине технологии для ракет Taurus

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко выступил с призывом к германскому канцлеру Олафу Шольцу предоставить Киеву технологии для производства крылатых ракет Taurus.
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