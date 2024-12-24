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Депутат Рады потребовал от Германии передать Украине технологии для ракет Taurus

Депутат Рады потребовал от Германии передать Украине технологии для ракет Taurus

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко выступил с призывом к германскому канцлеру Олафу Шольцу предоставить Киеву технологии для производства крылатых ракет Taurus.

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