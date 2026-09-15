Загрязнение воздуха связано с повышенным риском развития глаукомы и катаракты

Загрязнение воздуха влияет не только на сердце и легкие. Глазам тоже может быть угрожать опасность. Результаты нового исследования были представлены в в Лондоне на заседании Европейского общества хирургов-офтальмологов, специализирующихся на операциях по удалению катаракты и рефракционной хирургии.
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