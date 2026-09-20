Почему насекомые не разбиваются, даже падая с многоэтажки

Муравей может сорваться с многоэтажного дома и после падения спокойно поползти дальше. Для человека такое кажется невозможным, но размеры тела сильно меняют правила физики.
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