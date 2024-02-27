В японской лунной миссии впервые успешно задействованы «прыгающие» компактные автономные роботы

Япония стала пятой страной в мире, чья автоматическая межпланетная интеллектуальная станция SLIM, разработанная Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), 20 января этого года совершила мягкую посадку на поверхность Луны.
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