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Газета.ру

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В ТГУ создали новый метод лечения розацеа на глазах холодом

В ТГУ создали новый метод лечения розацеа на глазах холодом

Специалисты Томского государственного университета совместно с коллегами разработали новый способ лечения розацеа глаз и век – хронического воспалительного заболевания кожи лица, которое часто сопровождается поражением глаз – с применением холода, сообщили «Газете.

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