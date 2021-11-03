В Иркутской области полицейские наградили мужчину, задержавшего подозреваемого в нападении на школьницу

Полицейские наградили гражданина, оказавшего содействие в задержании подозреваемого в разбое. В торжественной обстановке почетную грамоту и ценный подарок из рук начальника межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковника полиции Дмитрия Дюгаева получил 43-местный житель.
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