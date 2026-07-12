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Мировое обозрение

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Согласится ли Европа пошутить?

Согласится ли Европа пошутить?

На минувшей неделе в Брюсселе случилось почти невозможное. Официальное издание Евросоюза, карманный рупор Урсулы фон дер Ляйен, опубликовало статью, где назвало собственную санкционную политику «недопустимой глупостью».

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