На минувшей неделе в Брюсселе случилось почти невозможное. Официальное издание Евросоюза, карманный рупор Урсулы фон дер Ляйен, опубликовало статью, где назвало собственную санкционную политику «недопустимой глупостью».
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