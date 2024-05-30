Дети из Архангельской области поехали в Сочи по программе «Дети Арктики»

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. Он сообщил, что сегодняшнее пасмурное архангельское утро наполнено приятным волнением для 144 подростков, отправившихся на юг России.
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