При содействии омбудсмена предпринимателям Каспийска предоставлены места размещения НТО

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурада Далгатова обратились индивидуальные предприниматели с просьбой — оказать содействие в предоставлении мест размещения НТО на территории муниципального парка.
В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурада Далгатова обратились индивидуальные предприниматели с просьбой — оказать содействие в предоставлении мест размещения НТО на территории муниципального парка.
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