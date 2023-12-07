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Праздник богини Ишчель отметят мексиканские язычники 8 декабря 2023 года

Праздник богини Ишчель отметят мексиканские язычники 8 декабря 2023 года

Праздник богини Ишчель отметят мексиканские язычники 8 декабря 2023 года Анна ЧернышоваВ южной Мексике, в пятницу, 8 декабря 2023 года, местные язычники будут отмечать уникальный праздник в честь богини Ишчель.

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