Реконструкция аэропорта в Чаре: первый этап завершен

В Забайкальском крае завершен первый этап реконструкции аэропорта Чары в Каларском округе. Теперь воздушная гавань может принимать более «тяжелые» типы самолетов, сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.
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