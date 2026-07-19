С солевыми кидалами переговоры не ведут

йа упртСейчас я перечислю ряд новостей последней недели, из которых выстраивается достаточно стройная и вполне однозначная картина.
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