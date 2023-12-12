Конгрессвумен осудила США за нежелание перемирия на Украине

В Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) в понедельник, 11 декабря.
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