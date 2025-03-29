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Царьград

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Турция блокирует Rutube за рекламу запрещённых азартных игр

Турция блокирует Rutube за рекламу запрещённых азартных игр

Турецкий регулирующий орган заблокировал российскую платформу Rutube, утверждая, что ресурс демонстрирует рекламу азартных игр, запрещённых в Турции.

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