Движение общественного транспорта на ПВНС будет приостановлено на три дня

До 29 августа, в 08:00, будет приостановлено дорожное движение на бульваре Штефан чел Маре, в периметре площади Великого национального собрания (ПВНС), в связи с мероприятиями, посвященными Дню независимости Республики Молдова и рядом официальных визитов.