Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач

Ключевой фактор в этом вопросе — переутомление Трудоголизм и переутомление отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут сократить жизнь на 25 лет, заявил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Абзацем".
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