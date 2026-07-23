Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет, заявил врач

Ключевой фактор в этом вопросе — переутомление Трудоголизм и переутомление отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и могут сократить жизнь на 25 лет, заявил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Абзацем".