В Steam можно бесплатно получить игру с положительными отзывами в духе культов...

В Steam можно бесплатно получить игру с положительными отзывами в духе культовых фильмов ужасов из 80-хСовсем недавно в Steam состоялся релиз игры под названием The Happyhills Homicide, в которой игрок выступает в роли маньяка, терроризирующего и убивающего людей самыми разными способами.