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На "Госуслугах" появятся красная и зеленая кнопки против мошенников

На "Госуслугах" появятся красная и зеленая кнопки против мошенников

На портале "Госуслуги" готовят сервис экстренного оповещения о возможном мошенничестве. Инструмент позволит одним нажатием передать информацию банкам, операторам связи и другим организациям, подключенным к государственной информационной системе "Антифрод".

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