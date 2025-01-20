WP узнала об отставках высокопоставленных дипломатов из Госдепа США

Команда избранного президента США Дональда Трампа потребовала отставки десятков высокопоставленных дипломатов Госдепартамента с целью продемонстрировать «решительный разрыв» с уходящей администрацией действующего американского президента Джо Байдена.
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