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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые детали Subnautica 2, подробности Call of Duty 2026, план поддержки RoadCraft, релиз Switch 2…

Новые детали Subnautica 2, подробности Call of Duty 2026, план поддержки RoadCraft, релиз Switch 2…

Новые детали Subnautica 2, подробности Call of Duty 2026, план поддержки RoadCraft, релиз Switch 2…Стартовали продажи Nintendo Switch 2, в Сети опубликовали первые впечатления от новой консоли; инсайдер рассказал о сюжете и месте действия Call of Duty 2026; для ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion выпустят большой патч; авторы Subnautica 2 ответили на вопросы и подкинули свежих деталей о проекте; Cyberpunk 2077 получит ещё одно масштабное обновление; разработчики RoadCraft раскрыли план поддержки на ближайшие месяцы.

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