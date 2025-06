Новые детали Subnautica 2, подробности Call of Duty 2026, план поддержки RoadCraft, релиз Switch 2…Стартовали продажи Nintendo Switch 2, в Сети опубликовали первые впечатления от новой консоли; инсайдер рассказал о сюжете и месте действия Call of Duty 2026; для ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion выпустят большой патч; авторы Subnautica 2 ответили на вопросы и подкинули свежих деталей о проекте; Cyberpunk 2077 получит ещё одно масштабное обновление; разработчики RoadCraft раскрыли план поддержки на ближайшие месяцы.