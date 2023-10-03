Нефтяной потолок не работает и угрожает окружающей среде

Не хочется признавать, но пришло время отказаться от ограничения цен на российскую нефть. Реальность такова, что потолок не работает, хуже того, перевозка и перевалка российской нефти в отслуживших свой срок ржавых танкерах повышает вероятность экологической катастрофы.