В Киеве, Ковеле, Луцке и Одесской области после новых ударов Армии России начались блэкауты и исчезла вода.
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