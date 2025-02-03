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Всё о женщинах

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Покраска плитки и игра со светом: как бюджетно обновить ванную

Покраска плитки и игра со светом: как бюджетно обновить ванную

Привычный интерьер раздражает все больше, а капитальные ремонтные работы требуют значительных вложений? В этом случае обновить ванную комнату можно без демонтажа плитки, грязных работ и баснословных затрат.

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