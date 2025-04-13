Zenless Zone Zero от разработчиков Genshin Impact выйдет на Xbox Series уже в июне

Zenless Zone Zero от разработчиков Genshin Impact выйдет на Xbox Series уже в июнеПостапокалиптический ролевой экшен Zenless Zone Zero от китайской HoYoverse (Genshin Impact, Honkai: Star Rail) готовится к расширению своей платформенной географии.
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