В столице состоялся масштабный Фестиваль технических видов спорта. На площадке ЦТВС «Москва» была представлена внедорожная техника, отечественные автомобили разных моделей, легенды Страны восходящего солнца, уникальные европейские автомобили, профессиональная техника для дрэг-рейсинга и многое другое.
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