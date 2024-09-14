В столице состоялся масштабный Фестиваль технических видов спорта. На площадке ЦТВС «Москва» была представлена внедорожная техника, отечественные автомобили разных моделей, легенды Страны восходящего солнца, уникальные европейские автомобили, профессиональная техника для дрэг-рейсинга и многое другое.