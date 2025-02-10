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Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

Очередной эпизод в саге о хороших русских людях и допустимых пределах самообороны.  В Нижегородской области к 5,5 годам заключения приговорили 70-летнего пенсионера Павла Червякова, который защищал детский лагерь от ворвавшегося туда местного наркомана.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Масса недоразумений с прокуратурой-может стоит Руководству страны обратить свое пристальное внимание на этот орган исполнительной власти и провести как чистку ее рядов от верха до низа так и пересмотреть те нормативы которыми этот орган руководствуется!?
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3 д.
Наталья Стрельникова
Амстердам
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2 д.
Misha Glusch
да его наградить нужно было!
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2 д.
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