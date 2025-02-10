Сергей Мардан: Человек, который прибегает в детский лагерь в явно изменённом сознании и с оружием должен моментально получить пулю промеж глаз

ALEKSANDR LIS

Масса недоразумений с прокуратурой-может стоит Руководству страны обратить свое пристальное внимание на этот орган исполнительной власти и провести как чистку ее рядов от верха до низа так и пересмотреть те нормативы которыми этот орган руководствуется!?