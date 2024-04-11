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Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном

Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном

После 2022 года в Москве стала преобладать концепция сильной России, в рамках которой постсоветские государства или должны войти в состав РФ, или уйти под российский протекторат И отношение к мигрантам со стороны будет другое у государства.

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