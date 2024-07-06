Фракция АдГ в Бундестаге поприветствовала визит Орбана в Москву

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Фракция "Альтернатива для Германии" в Бундестаге положительно оценивает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путины.
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